- Parlamentul ucrainean l-a numit miercuri pe Denis Șmigal în fruntea guvernului, un barbat puțin cunoscut care a fost unul dintre vicepremierii țarii, relateaza AFP. 291 de deputați au votat în favoarea candidaturii propuse de catre președintele Volodimir Zelenski pentru a-l înlocui…

- Premierul ucrainean Oleksii Goncearuk, aflat in post de sase luni, si-a prezentat demisia si urmeaza sa fie inlocuit de unul dintre adjunctii sai, au anuntat mai multi deputati din Partidul Slujitorul Poporului al presedintelui Volodimir Zelenski, relateaza AFP potrivit Agerpres.Nicio confirmare…

- Serviciile de securitate ale Ucrainei au anuntat miercuri ca au facut perchezitii la unul dintre birourile postului de televiziune "1+1" in contextul unei inregistrari calificate drept ilegala si care a fost cat pe ce sa duca la demisia premierului Ucrainei, informeaza Reuters, conform agerpres.ro.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins vineri seara demisia prezentata in cursul diminetii de premierul Oleksi Honcearuk, care a luat aceasta decizie dupa ce publicarea unei inregistrari audio a provocat o criza politica la Kiev, transmite AFP. ''Am decis sa va dau…

- Premierul Ucrainei, Oleksi Honcearuk, a anuntat ca si-a inaintat demisia presedintelui tarii, Volodimir Zelenski. Anuntul a fost facut chiar de el, pe Facebook. Demisia este legata de publicarea pe internet a unor inregistrari audio in care Goncharuk ar vorbi despre abordarea „primitiva" a lui Zelenski.…

- Premierul Ucrainei, Oleksi Honcharuk, și-a inaintat demisia președintelui Volodimir Zelenski care o va lua in considerare, a precizat președinția, potrivit Reuters. „Am preluat funcția pentru a duce la indeplinire programul președintelui. El reprezinta pentru mine un model de deschidere și decența.…

- Premierul ucrainean Oleksi Honcearuk a anuntat vineri ca si-a prezentat demisia dupa ce in spatiul public au aparut declaratii ce i-au fost atribuite si in care acesta aducea critici la adresa presedintelui Volodimir Zelenski, informeaza AFP, Reuters si Ukrinform. ‘Am venit in functie pentru a transpune…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au convenit sa inceapa sa lucreze imediat in vederea unui nou schimb de prizonieri, a anuntat administratia prezidentiala de la Kiev, citata de Reuters. Putin si Zelenski au stabilit marti, intr-o convorbire…