- Parlamentul din Ucraina (Rada Suprema) a prelungit din nou legea(starea) marțiala si mobilizarea generala, masuri care sunt in vigoare din 24 februarie, data inceperii invaziei ruse, transmite luni DPA. Anuntul a fost facut luni de catre presedintele Radei, Ruslan Stefanciuk. Decretul, care include…

- Rada Suprema a prelungit legea marțiala in Ucraina pentru inca 90 de zile, pana pe 21 noiembrie 2022. Kievul extinde și mobilizarea generala pentru aceeași perioada, transmite Replicamedia.md . Inițiativele legislative au fost trimise Radei Supreme pe 12 august de catre președintele Ucrainei, Volodimir…

- Rusia și-a extins controlul asupra unora dintre cele mai bogate ținuturi minerale din Europa, potrivit The Washington Post . Ucraina avea unele dintre cele mai mari rezerve de minereu de titan și fier din lume, zacaminte de litiu neexploatat și resurse masive de carbune. Acestea valoreaza zeci de trilioane…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Rusia a cerut o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situația de la centrala nucleara de la Zaporojie, care va avea loc astazi. Moscova acuza Kievul de bombardarea constanta a unui obiect periculos, in vreme ce Ucraina susține contrariul și nu exclude ca centrala ar putea fi minata,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Sute de mii de ucraineni au trecut prin „taberele de filtrare” rusești din estul Ucrainei și mulți au fost trimiși in Rusia, in cadrul unui program sistematizat de deportare, care are scopul de a consolida controlul asupra zonelor ocupate, scrie CNN, care citeaza rapoarte ale serviciilor secrete americane,…

- Kievul, din proprie inițiativa, s-a retras de facto din discuțiile de pace cu Moscova, a declarat viceministrul de Externe al Rusiei, Andrei Rudenko, citat de RIA Novosti. „Nu, negocierile nu continua. Ucraina s-a retras de facto din procesul de negocieri. [Ele nu au loc] sub nicio forma”, a spus diplomatul.…