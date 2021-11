Rada Suprema, parlamentul ucrainean, a aprobat astazi numirea lui Oleksii Reznikov, candidatul propus de presedintele Volodimir Zelenski, in postul de ministru al apararii, potrivit Reuters. Reznikov, in varsta de 55 de ani, fost avocat si pana acum vicepremier responsabil pentru regiunile separatiste din estul tarii si pentru peninsula Crimeea, ii va succeda in functie lui Andrii Taran. Taran a demisionat in aceasta saptamana dupa ce performanta sa in materie de reforme a fost criticata de deputati atat din opozitie, cat si de la putere. Impreuna cu Taran au mai demisionat alti patru ministri,…