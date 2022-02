Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene Lufthansa si Austrian Airlines anunta suspendarea zborurilor catre si dinspre Kiev din cauza tensiunilor din zona. Compania aeriana germana Lufthansa suspenda zborurile catre si dinspre Kiev in perioada 21 februarie – 28 februarie, conform antena3.ro . Lufthansa și Austrian Airlines…

- Cum arata spațiul aerian al Romaniei, dupa ce avioanele au evitat sa mai traverseze Ucraina Spațiul aerian al Romaniei a fost intens circulat, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor flightradar24.com, dupa ce Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite sa zboare deasupra apelor deschise ale…

- Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea, ca parte a unor exercitii navale mai ample, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . In acest context, Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite sa zboare deasupra apelor deschise ale Marii Negre,…

- Compania olandeza KLM a oprit toate zborurile catre Kiev și a declarat ca nu va opera in spațiul ucrainean, fiind primul mare transportator aerian care anunța intreruperea serviciilor, in contextul in care tensiunile dintre Rusia și Occident cresc din cauza Ucrainei, relateaza Wall Street Journal,…