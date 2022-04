Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Paștelui ortodox, Papa Francisc a cerut din nou un armistițiu pentru incetarea atacurilor ”impotriva populatiei epuizate” din Ucraina. ”Ziua de azi, 24 aprilie, marcheaza implinirea a doua luni de la declanșarea acestui razboi”, spune in mesajul sau Sanctitatea Sa in fața miilor de credincioși…

- Papa Francisc sustine apelul prin care secretarul general al ONU Antonio Guterres cere un armistitiu in Ucraina la 24 aprilie, data Pastelui ortodox, anunta joi Vatcanul, relateaza AFP. ”Sfantul Scaun si Sfantul Parinte se alatura apelului lansat la 19 aprilie de catre domnul Guterres, secretarul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune, intr-o noua inregistrare in care se adreseaza populației, ca inca spera la pace, deși „Rusia a respins propunerea de armistitiu de Paste”, din acest weekend. „Din pacate, Rusia a respins propunerea de armistitiu de Paste. Asta arata foarte bine cum liderii…

- Consiliul Mondial al Bisericilor și ONU cer un armistițiu intre Rusia și Ucraina cu ocazia Paștelui. Apel catre patriarhul Kirill Consiliul Mondial al Bisericilor, dar și Națiunile Unite, cer ca razboiul din Ucraina sa se opreasca macar pentru cateva ore, cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Oamenii sa…

- Papa Francisc a indemnat Moscova si Kievul sa ajunga un armistitiu de Paste in Ucraina, care sa duca la negocieri pentru o pace durabila. „Lasati armele jos!”, a spus Papa la finalul slujbei din Duminica Floriilor, la care au asistat zeci de mii de oameni in Piata Sfantul Petru, in Vatican. „Sa inceapa…

- Papa Francisc a facut miercuri un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic. Amintind de cel de-al Doilea Razboi Mondial, Suveranul Pontif a spus ca „oamenii au suferit de foame, de atat de multa cruzime! Merita…