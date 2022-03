Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toate cartierele orasului Harkov sunt bombardate. De la inceputul invaziei ruse asupra Ucrainei, Harkov a avut de suferit cel mai mult din cauza bombardamentelor trupelor ruse. In noaptea de vineri spre sambata, Harkov a fost supus unui alt bombardament masiv. Sunt raportate explozii in aproape…

- Bombardamentele continua pentru a opta zi in mai multe zone din Ucraina, ținta fiind principalele orașe. In continuare, Ucraina rezista. Explozii masive au fost auzite la Kiev in jurul orei 4 a.m., ora locala. Imaginile postate pe rețelele de socializare au aratat o explozie luminand cerul nopți, conform…

- Noi explozii in Harkov, orașul din nord-estul Ucrainei, supus unui asalt continuu in ultimele zile. O explozie uriașa s-a produs inainte de miezul nopții, la un aerodrom din oraș. La sud de Harkov este bombardat și Ciuhuiv. Asaltul asupra Harkov continua. Un aerodrom a fost bombardat, o explozie puternica…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, Paun Rohovei, a declarat, joi, la Parlament, dupa intalnirea cu presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Florin Citu, ca Ucraina este sub un atac masiv din partea Federatiei Ruse. Oficialul ucrainean a precizat ca sunt sute de victime in randul…

- Vineri, Tribunalul din Praga a decis ca nu vede obstacole in calea extradarii catre autoritatile de la Kiev a cetateanului rus Alexander Franchetti, care a fost retinut in toamna anului trecut in Republica Ceha la cererea Ucrainei. Apararea rusului va contesta decizia la Curtea Suprema de la Praga,…

- Avioanele rusești de atac, Sukhoi Su-25M au sosit in Belarus din regiunea Primorsky a Rusiei pentru exerciții militare comune, a anunțat Ministerul Apararii din Belarus. Televiziunea Ministerului Apararii din Belarus, „Voyen TV”, a difuzat imagini cu avioanele, menite sa ofere sprijin aerian apropiat…