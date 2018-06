Justitia ucraineana a plasat marti in detentie provizorie un adult si sapte minori suspectati de implicare intr-un atac asupra unei tabere de romi, ceea ce a amplificat ingrijorarea cu privire la cresterea violentelor rasiste din tara, relateaza AFP. Un grup de barbati mascati si inarmati cu bastoane si cutite au atacat o tabara de romi la marginea orasului Lvov (vest), sambata seara, omorand un barbat de 24 de ani si ranind patru persoane, intre care un baiat de 10 ani. Acest incident survine dupa o serie de atacuri recente vizand aceasta comunitate in capitala Ucrainei, Kiev, si in orasele Lvov…