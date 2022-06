Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat Ungaria pentru ca a refuzat sa susțina embargoul petrolier impotriva Rusiei, știind ca banii din energie finanțeaza razboiul Kremlinului impotriva Ucrainei.„Am ajuns la al șaselea pachet de sancțiuni.

- Peste 260 de soldați ucraineni au fost evacuați luni seara de la combinatul Azovstal, au anunțat autoritațile ucrainene. Soldații au fost preluați de forțele ruse și duși in zonele controlate de acestea. In mesajul sau obișnuit de la miezul nopții, președintele Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea…

- Mai mult de 6 milioane de ucraineni au fugit din tara de la inceputul invaziei de catre armata rusa pe 24 februarie, a indicat joi Inaltul comisariat pentru refugiati (HCR) la Geneva, scrie AFP.

- De pe 24 februarie, peste 5,23 milioane de refugiati au fugit in tarile vecine. Refugiatii includ in principal femei, copii si persoane cu varsta de peste 60 de ani. Din totalul populatiei refugiate, aproximativ 2,75 milioane sunt in varsta de munca. Dintre acestia, 43,5%, sau 1,2 milioane, lucrau anterior…

- „Nu am cuvinte... Nimeni nu a auzit vreo dezmintire sau vreo justificare de la Moscova. Tot ce avem de acolo este liniste. Asta inseamna ca liderii rusi au uitat toate lectiile celui de-al doilea razboi mondial", a spus Volodimir Zelenski, care este evreu, in mesajul video transmis luni seara.„Sau poate…

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- Volodimir Zelenski face apel la Qatar sa creasca producția de gaze naturale, astfel incat Rusia sa nu mai poata pune condiții Europei in plin conflict militar. Rusia alimenteaza o cursa periculoasa a inarmarii prin promovarea arsenalului nuclear rus, denunta sambata presedintele ucrainean Volodimir…

- Intr-un mesaj postat pe canalul sau de Telegram, presedintele Volodimir Zelenski a afirmat ca „Ucraina a fost capabila sa reziste in toate directiile principale ale atacurilor rusesti”, noteaza publicatia Obozrevatel.