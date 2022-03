Ucraina observă o regrupare a trupelor ruse în Belarus și se teme de o nouă ofensivă către Kiev Armata ucraineana are sub control situatia in capitala Kiev si in zona limitrofa acesteia, dar se teme ca Rusia ar putea trece acolo din nou la ofensiva dupa o regrupare a trupelor acesteia aflata in desfasurare pe teritoriul Belarusului si in acelasi timp sa continue ofensiva pe fronturile de sud si de est, mai ales in Donbas, conform unei evaluari a Statului Major ucrainean prezentata duminica, relateaza agentia EFE. ”Au fost dislocate mai multe unitati in zona Cernobil – in regiunea Kiev -, pentru deplasarea lor ulterioara in Belarus, cu obiectivul de restabili capacitatea de lupta. Este posibil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

