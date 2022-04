Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Kievului, fostul campion la box Vitali Kliciko, a anuntat sambata ca in seara zilei in capitala ucraineana va incepe un nou armistitiu care va dura pana luni dimineata, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Apararii din Rusia a publicat marți (22 martie) imagini video in care a aratat cum un convoi de aprovizionare militara traverseaza o zona din regiunea Ucrainei, Harkov. Reuters nu a putut verifica in mod independent filmarile. Ministerul Apararii a spus ca vehicule ucrainene avariate sau…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi, 10 martie, absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov în Antalia (Turcia), în privinta unei încetari a focului în Ucraina, relateaza France Presse si Reuters cu referire la Agerpres.ro.…

- Discutiile dintre ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au inceput joi in sudul Turciei, in prezenta sefului diplomatiei tarii gazda, Mevlut Cavusoglu, pentru a incerca sa se ajunga la o incetare a focului, a confirmat un diplomat turc pentru France…

- Lupte grele au fost raportate in cursul noptii de marti spre miercuri in estul si sudul Ucrainei, in a saptea zi de la inceperea invaziei militare ruse. Potrivit Agerpres , Rusia a lansat parasutisti la Harkov, al doilea oras ca importanta din Ucraina. La Herson, ale carui intrari erau deja controlate…

- Veterani ucraineni sunt inarmati pentru a lupta impotriva trupelor ruse care invadeaza Ucraina, anunta politia, relateaza Reuters. Autoritatile ucrainene indeamna locuitorii tarii sa se inroleze in armata. Atacuri cu rachete si explozii au fost semnalate in mai multe parti ale Ucrainei, inclusiv…

- Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp dupa ce Rusia a anuntat declansarea unei operatiuni militare in Ucraina.Potrivit AFP, explozii puternice au fost auzite joi la Kiev, Odesa, port la Marea Neagra, in sudul Ucrainei, si in estul tarii. In capitala, cel putin…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…