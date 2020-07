Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au discutat duminica, telefonic, despre comflictul din estul Ucrainei si si-au exprimat sprijinul pentru armistitiul care incepe pe 27 iulie, au anuntat birourile acestora, transmite Reuters.Citește și: Mihai Tudose,…

- O "incetare completa si atotcuprinzatoare a focului" a intrat in vigoare in zona de conflict din estul Ucrainei, incepand de luni ora 00.00, a anuntat biroul prezidential de la Kiev, citat de dpa și preluat de Agerpres.

- Un nou acord de incetare a focului "complet si atotcuprinzator" va fi implementat de luni in estul Ucrainei, a anuntat miercuri seara administratia prezidentiala de la Kiev, transmite dpa. Acordul a fost anuntat mai devreme si de reprezentanti ai separatistilor pro-rusi din regiunile Donetk si Lugansk,…

- Presedinta elvetiana Simonetta Sommaruga a indemnat marti la sustinerea procesului de pace in estul Ucrainei, in cadrul unei vizite la Kiev, prima la acest nivel in relatiile elvetiano-ucrainene, in care a semnat o serie de acorduri bilaterale cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza…

- Presedinta Elvetiei, Simonetta Sommaruga, si-a exprimat marti sprijinul pentru procesul de pace din estul Ucrainei, in cursul unei vizite la Kiev, prima la un nivel atat de inalt in relatiile ucraineano-elvetiene, relateaza AFP. "Sustinem o solutie pasnica in estul Ucrainei. Este o prioritate…

- Estonia a trimis marti un lot de 2.400 de pistoale Makarov in Ucraina. Armele sunt destinate armatei tarii vecine, care se confrunta cu o rebeliune prorusa in regiunile estice Donetk si Lugansk.

- Reuniunea destinata promovarii procesului de pace in estul Ucrainei a ministrilor de externe din formatul Normandia (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), desfasurata joi in sistem de videoconferinta, s-a incheiat fara rezultate concrete, informeaza AFP. In cadrul reuniunii diplomatice, Moscova si Kievul…