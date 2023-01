Stiri pe aceeasi tema

- O responsabila cu rang inalt a diplomatiei americane a mers luni la Kiev unde s-a intalnit cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, si l-a asigurat de „angajamentul de neclintit” al Washingtonului fata de Ucraina, a declarat Departamentul de Stat, noteaza AFP.

- SUA vor furniza Ucrainei sistemul lor de aparare antiaeriana cel mai sofisticat, Patriot, a anuntat seful diplomatiei americane chiar in momentul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregatea sa aterizeze la Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Nu are nicio intentie sa discute cu presedintele Putin deocamdata", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al presedintiei americane, John Kirby. "Si, asa cum a mai declarat (presedintele Biden), Putin nu a aratat absolut niciun interes pentru dialog", a spus el…

- Presedintele Volodimir Zelenski le-a transmis marti, 8 noimebrie, americanilor ”sa mentina o unitate de neclintit” pana la ”restabilirea pacii” in Ucraina, in contextul in care marti au loc alegeri cruciale la jumatate de mandat in SUA, al caror rezultat ar putea afecta sprijinul Washingtonului pentru…

- Volodimir Zelenski a abordat subiectul negocierilor de pace cu Moscova, in contextul in care publicația Washington Post a citat niște surse anonime, conform carora SUA ar fi incurajat Ucraina sa negocieze termenii de pace cu Rusia, avand in vedere faptul ca Departamentul de Stat a sugerat ca Putin incearca…

- Rusia a efectuat 4.500 de lovituri cu rachete si peste 8.000 de raiduri aeriene in aceasta perioada a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a susținut discursul adresat națiunii langa o drona iraniana doborata de armata sa. Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) va vizita…