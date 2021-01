Stiri pe aceeasi tema

- O companie farmaceutica ucraineana sustinuta de un cunoscut politician din opozitie a solicitat autorizarea vaccinului anti-COVID-19 rusesc Sputnik V in Ucraina, un subiect controversat in relatiile dintre Kiev si Moscova, transmite miercuri Reuters, potrivit Agerpres. Compania farmaceutica Biolik…

- AstraZeneca a anunțat vineri ca va testa combinarea vaccinului sau contra COVID-19 cu cel rusesc, Sputnik V, o decizie despre care savanții ruși spun ca va crește mult eficacitatea produsului, transmite Reuters, citata de HotNews.ro.Dezvoltatorii ruși ai vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V sugerau, inca…

- Turcia este gata sa procure vaccinul rusesc impotriva COVID-19 daca acesta indeplineste criteriile Ankarei, a declarat miercuri ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, dupa ce mass-media din tara sa cita declaratii in care el excludea achizitionarea vaccinului rusesc, relateaza Reuters.…

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc împotriva COVID-19, întrucât ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele publicații turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, scrie Reuters,…

- Intre 3.000 si 5.000 de cetateni ai Ungariei urmeaza sa participe la studiile clinice ale vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V, dezvoltat de Institutul Gamaleia din Moscova, a anuntat ministrul ungar al Resurselor Umane, Miklos Kasler, potrivit Reuters.

- In Coreea de Sud a inceput producerea vaccinului rusesc impotriva coronavirusului "Sputnik V". Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. {{479342}}Compania sud-coreeana Gl Rapha a inceput lucrul asupra unui lot de proba de vaccin. In cazul trecerii cu succes a tuturor controalelor, deja in ianuarie,…

- Compania americana Moderna anunta ca cere luni autorizarea de urgenta a vacconului sau impotriva covid-19, atat in Statele Unite, cat si in Europa, pe baza rezultatlor complete ale studiului sau clinic, care arata ca vaccinul are o eficienta de 94,1% si nu prezinta probleme grave de siguranta, relateaza…

- Compania farmaceutica Eli Lilly a solicitat miercuri autoritatii de reglementare in domeniul sanatatii din SUA sa autorizeze in procedura de urgenta monoterapia sa cu anticorpi pentru tratarea Covid-19, intentionand ca solicite luna viitoare o aprobare similara pentru o terapie combinata, cu doua…