- Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei in timpul…

- ALARMANT! In orașul Mariupol din sudul Ucrainei este expus riscului unui focar major de holera, a anunțat vineri Ministerul britanic al Apararii. S-a ajuns la aceasta situație deoarece serviciile medicale sunt aproape de colaps. De asemenea, probleme sanitare sunt și in Herson, care se confrunta cu…

- Rusia a lansat bombe cu fosfor asupra combinatului siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, au anuntat duminica, 15 mai, surse ucrainene, dupa victoria Ucrainei la Eurovision. "Iadul a venit pe pamant. La Azovstal, a scris Petro Andriuscenko, deputat in consiliul orasului Mariupol, pe Telegram.El a…

- Armata rusa nu renunta la incercarile de a captura uzina „Azovstal” din Mariupol si face tot posibilul sa patrunda pe teritoriul otelariei – a anuntat, vineri, Petro Andriuscenko, un consilier al primarului din Mariupol. „Invadatorii, acoperiti de focurile pe care le trag, incearca sa patrunda in uzina.…

- Armata ucraineana a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, care a devenit un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trupele rusești nu au reușit sa obțina caștiguri majore in ultimele 24 de ore, au transmis sambata serviciile secrete britanice. In pofida unei activitați sporite, forțele rusești nu au obținut caștiguri majore in ultimele 24 de ore, deoarece contraatacurile ucrainene continua sa le ingreuneze eforturile”,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele ruse au capturat orașul-port strategic Mariupol, in sudul Ucrainei. Rusia a afirmat ca a capturat orașul portuar Mariupol, asediat in sudul țarii, cu excepția uzinei siderurgice Azovstal, unde rezista aproximativ 2.000 de luptatori ucraineni.…

- Ucraina spune ca nu vor exista coridoare umanitare pentru evacuarea civililor prinși in zonele de conflict pentru a treia zi consecutiv, pentru ca nu a existat un acord cu Rusia.Vicepremierul Irina Vereșciuk spune ca bombardamentele continua intens in regiunea Donbas din estul Ucrainei. Aici, Rusia…