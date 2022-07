Ucraina: O bază militară devastată de rachete ruseşti în apropiere de Kiev Rachete de croaziera ruse au vizat joi o baza militara situata in apropiere de Kiev, distrugand-o partial, a anuntat Statul Major ucrainean, citat de AFP. „In jurul orei 05:00 dimineata (02:00 GMT), inamicul a lansat un atac tragand sase rachete de croaziera Kalibr asupra unei unitati militare din Liutej, in regiunea Kiev”, a declarat presei Oleksii Gromov, un inalt responsabil al Statului Major ucrainean. O cladire de la aceasta baza a fost distrusa, iar alte doua avariate, a specificat el, adaugand ca una din cele sase rachete a fost doborata de antiaeriana ucraineana. Rachetele au fost trase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rachete de croaziera ruse au vizat joi o baza militara situata in apropiere de Kiev, distrugand-o partial, a anuntat Statul Major ucrainean, citat de AFP. Rachetele au fost trase dinspre Crimeea, peninsula anexata in 2014 de Moscova, a indicat acelasi inalt responsabil militar ucrainean. Potrivit…

- Regiunea Herson din sudul Ucrainei va fi „eliberata definitiv" de fortele ruse pana in septembrie, a declarat duminica un oficial local, relateaza AFP. „Putem spune ca regiunea Herson va fi cu siguranta eliberata pana in septembrie si toate planurile ocupantilor vor esua", a declarat intr-un interviu…

- William Burns, directorul CIA, spune ca in prezent nu exista informații potrivit carora Vladimir Putin ar fi bolnav și ca nu exista dovezi concludente in acest sens, potrivit BBC. In ultima perioada au existat tot mai multe speculații neconfirmate in presa conform carora președintele rus Vladimir Putin,…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat incetarea pauzei operaționale a armatei, astfel reluandu-și atacurile pe mai multe axe de avans militar. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) noteaza ca este puțin probabil ca rușii sa efectueze mult mai multe atacuri la sol in Ucraina, insa va fi probabil…

- Rusia deține inițiativa in estul Ucrainei, dar ii va fi greu sa avanseze dincolo de Donbas, iar Kievul are inca șansa de a lansa o contraofensiva de succes, cred analiștii și oficialii citați de New York Times. Avril Haines, șefa comunitații naționale de informații din SUA, a enunțat zilele trecute…

- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani de bombardamente intense, informeaza AFP. ‘La 30 iunie, in semn de bunavointa, fortele armate…

- Armata rusa inregistreaza progrese minore, in ciuda intensificarii bombardamentelor in Donbas, susține Kievul. Rachetele rușilor continua sa loveasca Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, iar in Sloviansk, oraș din Donețk, forțele Kremlinului se regrupeaza și pregatesc un nou asalt, arata serviciile…

- Dupa anunțul președintelui Joe Biden legat de noul pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, Pentagonul a facut o serie de precizari la adresa amenințarilor voalate ale Rusiei privind rachetele HIMARS livrate de Washington Kievului. Reprezentanții Departamentului Apararii s-au declarat „liniștiți”…