- „As dori sa mentionez toti luptatorii nostri care ataca ocupantul ca raspuns la teroare, care identifica pozitiile inamicului din care acesta ataca orasele noastre. Fiecare pozitie a teroristilor distrusa este viata salvata a oamenilor nostri. Multumesc personalului Fortelor Armate, informatiilor si…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski il avertizeaza pe președintele Emmanuel Macron ca iși pierde timpul cu „dialogul inutil” cu Rusia. Zelenski a facut acest comentariu critic la adresa președintelui Franței dupa ce Macron a vorbit despre importanța menținerii deschise a ușii dialogului. Macron…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, ca una din posibilele consecințe ale intarzierii livrarii de arme Ucrainei ar putea fi o invazie a Rusiei in Moldova, informeaza The Guardian. Pentagonul a anunțat atribuirea unui contract in valoare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat vineri Conferintei de Securitate de la Munchen, unde a insistat ca este vital ca Ucraina sa primeasca rapid mai multe arme in razboiul impotriva Rusiei. Liderul de la Kiev sustine ca, in timp ce Occidentul inca negociaza livrari de tancuri, Kremlinul…

- „Astazi as dori sa-i laud personal pe toti cei care refac capacitatile energetice ale tarii noastre. Astazi si ieri nu au fost multe intreruperi pentru majoritatea ucrainenilor. Desigur, din pacate, inca au existat restrictii in unele zone, acolo unde gradul de distrugere este prea mare. Bineinteles,…

- UPDATE 06:30 Artileria rusa bombardeaza 6 comunitati din regiunea SumiArtileria rusa a tras asupra comunitatilor Krasnopillia, Bilopillia, Esman, Nova Sloboda, Yunakivka si Seredyna Buda folosind mortare si obuze, a informat administratia militara din regiune.UPDATE 05:00 Trimisul Ucrainei la ONU il…

- Consiliul National de Securitate al Ucrainei a impus sanctiuni impotriva a 22 de reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Decretul respectiv a fost semnat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. 'Decizia Consiliului de Securitate și Aparare Naționala vizeaza independența noastra spirituala,…