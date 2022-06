Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina refuza sa demineze portul Odesa pentru a putea relua exportul de cereale, deoarece fortele ruse ar putea exploata situatia pentru a ataca orasul, a aratat miercuri purtatorul de cuvant al administratiei regionale, Serghi Bratciuk, relateaza Agerpres.ro.

- Forțele navale ruse vor garanta trecerea navelor incarcate cu cereale prin Marea Mediterana, atat timp cat Ucraina va indeparta minele din apele sale de coasta, a declarat marți ministrul rus de externe Serghei Lavrov, noteaza CNN, citeaza digi24.ro.

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Ciuca a afirmat ca, in cadrul discutiilor, s-a abordat situatia din Ucraina, fiind analizata posibilitatea agravarii acesteia, in cazul in care fortele…

- Primarul Odesei, Ghenadi Trukhanov, într-un interviu acordat RBC-Ucraina, a vorbit despre situația din oraș în timpul razboiului din Ucraina și de ce ocupanții nu ar putea sa-l captureze. – Acum aproximativ doua saptamâni ați spus ca exista amenințarea unui atac asupra…