- Ucraina, intarita de ajutorul occidental, poate ieși invingatoare in razboiul impotriva invadatorilor ruși, dar este puțin probabil sa-și recaștige intreg teritoriul, care a fost capturat de Federația Rusa. Pe de alta parte, forțele prost pregatite ale invadatorilor nu sunt capabile de alte capturi…

- Saptamana viitoare, la Washington va avea loc summitul NATO. Ucraina iși pune mari speranțe in acesta reuniune. Dupa o intarziere de șase luni cauzata de inacțiunea Congresului, SUA au reluat furnizarea de ajutor militar soldaților ucraineni, dar aparatorii ucraineni sunt inca depașiți numeric și mi

- Marine Le Pen a declarat ca se așteapta ca partidul sau de extrema dreapta, Adunarea Naționala, sa caștige majoritatea absoluta in alegerile generale din Franța, sa formeze un guvern și sa preia cel puțin o parte din deciziile privind apararea și forțele armate – inclusiv cu privire la Ucraina.

- Ucraina este prinsa intr-o strategie care favorizeaza Rusia, susține un expert ucrainean in securitate. „Lipsa unei strategii pentru victorie va transforma acest razboi intr-un razboi de uzura”, susține Oleksandr Daniliuk, citat de Business Insider.

- Razboiul din Ucraina e departe de a fi decis, chiar daca Rusia are mai multe atuuri, iar superioritatea sa este evidenta. O spune generalul (r) Dan Grecu, ofițerul roman decorat de SUA și NATO in Irak și Afganistan și care a fost prezent in mai multe puncte fierbinți pe Glob,conform Adevarul.

- Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu are nevoie sa foloseasca armele nucleare pentru a castiga conflictul din Ucraina, si ca nu vede existenta unor conditii pentru folosirea armelor nucleare, asa cum sunt ele prevazute in doctrina militara a Rusiei, desi nu exclude revizuirea acestei doctrine. Avem…

- Rusia planuieste cresteri de taxe pentru veniturile mari si companii, a anuntat marti Ministerul de Finante, in contextul in care Moscova cauta incasari suplimentare la buget pentru a finanta conflictul din Ucraina, relateaza AFP, preluat de agerpres.ro. Cheltuielile publice au depasit veniturile cu…

- Generalul american in rezerva Wesley Clark, fost comandant al forțelor aliate din Europa, apreciaza ca razboiul din Ucraina este un test de rezistența in condițiile in care cele doua parți implicate in lupte nu sunt dispuse sa faca vreun compromis și crede ca anul 2025 „poate fi decisiv”, relateaza…