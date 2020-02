Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a demis marti din functie pe unul dintre consilierii sai cei mai emblematici, Vladislav Surkov, arhitectul 'verticalei puterii', despre a carui plecare presa anuntase de mai multe saptamani, potrivit France Presse, potrivit Agerpres.Demiterea lui Surkov (55…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel au sustinut sambata o conferinta comuna la care au raspuns unor intrebari despre situatia din Libia. Intrebat daca mercenarii cunoscuti ca Wagner Group lupta in Libia, Putin a raspuns ca in cazul in care exista rusi in aceasta tara,…

- CHISINAU, 11 ian – Sputnik. La Moscova a inceput intrevederea președintelui rus Vladimir Putin cu cancelarul german Angele Merkel, anunța serviciul de presa al Kremlinului, citat de RIA Novosti.Пресс-служба Президента РФPutin și Merkel au avut o discuție telefonica - detalii Cancelarul a venit…

- „La summitul privind Ucraina de luni de la Champs Elysees din Paris, șeful Kremlinului, Vladimir Putin, probabil ca nu s-a simțit deloc in siguranța”, scrie tabloidul german Bild. La inceput, dupa cum arata imaginile video, a mers la toaleta palatului, insoțit de șase garzi de corp. Apoi, Putin a aparut…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea discuta despre negocierile privind un nou acord pentru livrarea de gaze naturale in timpul reuniunii liderilor europeni pe 9 decembrie la Paris, a anunțat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, anunța MEDIAFAX.Citește…