- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene Ucrainene, colonelul Yuri Ignat, a declarat pentru Reuters ca piloții țarii s-au antrenat de ani de zile și au efectuat exerciții comune cu piloții americani tocmai pentru ca „am ințeles ca ar putea exista un astfel de scenariu”. Ucraina are acum nevoie de avioane…

- Oficialii americani avertizeaza ca Moscova a inceput in ultimele zile sa recruteze luptatori straini antrenați pentru confruntari in zone urbane pentru a acționa de partea sa in luptele care urmeaza sa se teama pe strazile marilor orașe din Ucraina unde armata și voluntarii vor opune rezistența, relateaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, 5 martie, ca sancțiunile impuse de Occident impotriva țarii sale sunt asemanatoare cu o declarație de razboi și a avertizat ca orice incercare a unei țari de a impune o zona de interdictie aeriana deasupra Ucrainei ar echivala cu intrarea in conflict,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru Agerpres , ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac „total” asupra Kievului din partea Armatei…

- Angajatii la stat au fost chemati sa cante imnul, cursurile au fost suspendate in scoli din toata tara, iar televiziunile au pregatit programe speciale. Chiar și in mediul online, mai exact pe Instagram, utilizatorii au inceput sa posteze cu hashtagul #ziuaunitatii, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Doar o ora și doua minute a durat convorbirea din data de vineri, 12 februarie, dintre președintele american Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin. Precum ultimul dialog direct intre Casa Alba și Kremlin, din decembrie anul trecut, rezultatul discuției este unul incert, ramanand legitima intrebarea…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…