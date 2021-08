Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu a amanat obligativitatea pentru șoferii din stanga Nistrului de a circula in Ucraina cu numere neutre din 1 septembrie. Serviciul Vamal din Odesa a anunțat ca informația distribuita acum 2 zile a fost „din greșeala”. Astfel, termenul ramane același.

- La solicitarea Chisinaului, Ucraina a amanat pana anul viitor obligatia pentru soferii din regiunea transnistreana de a avea numere de inmatriculare neutre, pentru a putea merge in statul vecin. Acest termen a fost amanat deja de mai multe ori, iar obligatia urma sa intre in vigoare miercuri, 1 septembrie,…

- Alexandru Slusari a criticat decizia de prelungire a termenului de acces al șoferilor din stanga Nistrului cu numere transnistrene în Ucraina. „Vreau sa ințeleg cine a luat asemenea decizie. Nu am auzit sa fie discutat subiectul in cadrul Guvernului”, scrie fostul vicepreședinte al parlamentului.

- Șoferii din stinga Nistrului vor putea circula in Ucraina cu numere transnistrene pina pe 10 ianuarie 2022. Ucraina a aminat termenul, in urma unei solicitari a Ambasadei Moldovei in Ucraina in adresa ministerului de Externe de la Kiev. Cu precizari in acest sens a venit astazi Serviciul Vamal Odesa,…

- Șoferii din stanga Nistrului vor putea circula in Ucraina cu numere transnistrene pana pe 10 ianuarie 2022. Ucraina a amanat termenul, in urma unei solicitari a Ambasadei Moldovei in Ucraina in adresa ministerului de Externe de la Kiev.

- Tiraspol este ingrijorat de faptul ca incepind cu 1 septembrie Ucraina ar putea introduce la solicitarea Chișinaului restricții asupra vehiculelor transnistrene. Acest lucru a fost anunțat de șeful Ministerului Afacerilor Externe din regiune Vitali Ignatiev, primind miercuri la Tiraspol Ambasadorul…

- Biroul politici de reintegrar, anunța ca, incepand cu data de 1 septembrie, accesul in traficul rutier internațional, va fi asigurat doar in privința mijloacelor de transport din regiunea transnistreana ce vor dispune de placi de inmatriculare ale Republicii Moldova și de placi de model neutru, insoțite…

