Stiri pe aceeasi tema

- Hezbollah a desfașurat luni o operațiune împotriva forțelor militare israeliene la granița dintre Liban și Israel, au anunțat surse libaneze citate de Reuters.Armata israeliana a afirmat ca a avut loc un „incident de securitate” la granița cu Libanul iar media din țara a relatat…

- Fortele armate ucrainene i-au acuzat luni pe rebelii pro-rusi ca au incalcat inca din prima ora un armistitiu abia intrat in vigoare, transmite dpa. "Din nefericire, din partea inamica s-au tras focuri de arma la orele 00.20 si 00.45', a declarat presei generalul Volodimir Kravcenko, citat de agentia…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, noi avertizari Cod galben de inundatii, valabile pana la miezul noptii, pe rauri din 11 judete, relateaza Agerpres.

- Actrita indiana Aishwarya Rai Bachchan, diagnosticata cu Covid-19, a fost externata dupa ce rezultatul retestarii a fost negativ, scrie BBC, informeaza News.ro.

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, luni, pe Transalpina, in zona localitații Voineasa, din județul Valcea, dupa un accident intre doua mașini, in urma caruia patru persoane au fost ranite, informeaza Mediafax.

- Un barbat a luat ostatici aproximativ 20 de persoane aflate intr-un autobuz in centrul orasului Lutk, situat in vestul Ucrainei, a anuntat marti politia locala, citata de Reuters. Barbatul, ale carui revendicari nu se cunosc deocamdata, a anuntat ca are asupra sa explozibili si arme. Fortele de ordine…

- Un medic si doi soldati ucraineni si-au pierdut viata in estul Ucrainei in confruntari cu separatistii rusi, a anuntat luni armata acuzandu-i pe rebeli ca utilizeaza arme interzise prin acordul de pace, noteaza AFP, relateaza Agerpres.

- Ploile torentiale care s-au abatut asupra Ucrainei au provocat moartea a trei persoane, au dus la evacuarea altor cateva sute si au izolat sate din regiunile de vest ale tarii, au informat miercuri autoritatile, citate de Reuters, potirivt Agerpres. Desi multi au incercat sa isi puna la adapost proprietatile,…