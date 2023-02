Stiri pe aceeasi tema

- In plin razboi in Ucraina, este reactivata disputa privind Canalul Bastroe. Ministerul de Externe de la București a anunțat ca Romania se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe canalul care face legatura intre Dunare și Marea Neagra. Ucrainenii au inceput dragarea pe canalul Bistroe,…

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Reprezentanta permanenta a tarii noastre pe langa UE a primit pe 16 ianuarie 2023 o adresa agresiva din partea Comisiei Europene, care adresa ignora cu totul riscul de distrugere a Deltei Dunarii si interesele unui stat membru al Uniunii. Comisiei nu ii pasa ca Ucraina isi vede nestingherita, netulburata…

- Ministerul de Externe va trimite astazi Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Direcția Generala Mobilitate și Transport a Comisiei Europene a transmis reprezentantului permanent adjunct al Reprezentanței permanente a Romaniei pe langa UE, Clara Stanciu, ca la Comisia Europeana s-a primit o ”solicitare oficiala din partea Ucrainei de a adapta caile navigabile interioare pe Dunare…

- Miniștrii de externe din Grupul celor șapte (G7) vor discuta despre cum sa sprijine in continuare Ucraina in asigurarea aprovizionarii cu energie, in cadrul unei reuniuni care va avea loc saptamana viitoare in Romania, la București, a anunțat ministrul german de externe Annalena Baerbock pe Twitter,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, despre viitoarea reuniune a miniștrilor de Externe ai NATO din Romania și despre continuarea sprijinului acordat Ucrainei, a declarat marți purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat…

- Premierul ungar Viktor Orban a transmis marți dupa-amiaza un mesaj pe contul sau oficial de Facebook, dupa controversele starnite din cauza fularului pe care l-a purtat la un meci de fotbal, potrivit Reuters. „Fotbalul nu este politica. Sa nu vedem ceva ce nu exista. Susțin toate echipele naționalei…