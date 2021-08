Ucraina ne cheamă în Crimeea! Iata ca gluma cu proiectul american privind ”alianța militara” ucraineano- romana se ingroașa pe zi ce trece. Iar pasivitatea sinucigașa a autoritaților de la București de a nu se lasa atrase in aceasta capcana internaționala care poate avea rezultate dezastruoase pentru securitatea geo-globala a Romaniei incurajeaza și mai mult strategia Kievului de a atrage un […] The post Ucraina ne cheama in Crimeea! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

