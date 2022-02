UN AVION MILITAR HERCULES C 130 A SURVOLAT ASTĂZI IAȘUL

Un avion militar de tip Hercules C 130 B a survolat în zbor Iaşul. Aeronava care aparţine Forţelor Aeriene Române a efectuat un exerciţiu de tipul Touch and Go. Lockheed C-130 Hercules este un avion de transport militar cu patru motoare cu Turbopropulsor proiectat și construit de Lockheed,… [citeste mai departe]