Stiri pe aceeasi tema

- Femeile din Ucraina care au studii medicale trebuie sa se inregistreze la birourile de inrolare militara incepand cu 1 octombrie, au anuntat joi fortele armate ale tarii intr-o postare pe Facebook, relateaza News.ro și CNN."Toate femeile cu studii medicale, fie ca sunt medici, asistenti medicali, dentisti,…

- Femeile ucrainene care au studii medicale trebuie sa se inregistreze la birourile de inrolare militara incepand cu 1 octombrie, au anuntat joi fortele armate ale tarii intr-o postare pe Facebook, relateaza CNN."Toate femeile cu studii medicale, fie ca sunt medici, asistenti medicali, dentisti, moase,…

- Peste 1.000 de posibile infractiuni au fost semnalate, luni, la nivelul structurilor de politie, dintre care peste 17% au fost sesizari din oficiu. Echipajele de ordine publica au prins in flagrant 166 de autori de infractiuni care au savarsit 172 de fapte penale, iar fata de 41 de persoane au fost…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 1.800 de solicitari inregistrate la nivel national, iar 1.700 de persoane au primit asistenta medicala de urgenta din partea echipajelor SMURD. ,,Pompierii salvatori din intreaga tara au actionat pentru stingerea a 94 de incendii, prevenind astfel…

- Potrivit unui comunicat al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, in perioada 1 – 23 iulie, la nivel national, operatorii STS ai Serviciul de urgenta 112 au preluat 783.969 de apeluri, dintre care 396.690 (50,60%) au constituit cazuri de urgenta. Dintre acestea, 183.833 au fost urgente medicale (46,34%).…

- Un nou-nascut de numai trei zile aflat in stare grava a fost salvat, miercuri, in urma unei interventii rapide a elicopterului SMURD din Galati. ‘Bebelusul, aflat in stare grava si diagnosticat cu afectiuni pulmonare, a necesitat transferul de urgenta de la Tecuci la Spitalul Clinic de Urgenta pentru…

- Un nou-nascut de numai trei zile aflat in stare grava a fost salvat, miercuri, in urma unei interventii rapide a elicopterului SMURD din Galati."Bebelusul, aflat in stare grava si diagnosticat cu afectiuni pulmonare, a necesitat transferul de urgenta de la Tecuci la Spitalul Clinic de Urgenta pentru…