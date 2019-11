Ucraina: Ministrul energiei consideră oferta Rusiei privind gazul inacceptabilă Oferta Rusiei de a extinde actualul contract privind gazul, sau semnarea unui nou contract cu durata de un an, este de neacceptat, a afirmat, pentru Interfax, ministrul energiei ucrainean Oleksiy Orzhel, potrivit Reuters.

"Propunerea primita este de neacceptat pentru Ucraina, având în vedere ca ar trebui sa abandonam normele europene și sa semnam o înțelegere pe un an", a afirmat acesta pentru postul ucrainean ICTV.

În cursul zilei de luni, gigantul rus Gazprom a trimis o scrisoare formala Ucrainei, propunându-i fie sa extinda actuala înțelegere,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

