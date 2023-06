In Ucraina, inundațiile provocate de distrugerea barajului de la Kahovka, mii de locuitori ai zonei s-au trezit luați de valuri, unii dintre ei pierzand tot ce au agonisit in viața. In localitați precum Novovasilika, din regiunea Mikolaev, locuitorii sunt la ora actuala sub cerul liber și cu picioarele in apa. Iuri, un fermier din localitate, […] Articolul Ucraina: mii de locuitori in fața dezastrului lasat de distrugerea barajului de la Kahovka apare prima data in Curierul National .