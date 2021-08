Stiri pe aceeasi tema

- O parada militara va avea loc la Chisinau cu prilejul sarbatoririi aniversarii a 30 de ani de la proclamarea independentei Republicii Moldova, conform unui decret al presedintei Maia Sandu, publicat vineri in Monitorul Oficial, informeaza MOLDPRES. Potrivit documentului, conform Hotararii…

- Nave de razboi ale marinei ruse au efectuat un exercitiu de antrenament cu munitie reala in Marea Neagra, a anuntat joi Flota rusa din Marea Neagra, in timp ce Ucraina si tari membre ale NATO desfasoara exercitii militare in aceeasi zona mai extinsa, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze,…

- Ministerul olandez al Apararii a declarat marti ca avioane de vanatoare rusesti au hartuit pe 24 iunie in Marea Neagra o fregata a fortelor navale olandeze, relateaza Reuters. Potrivit ministerului olandez, avioanele militare ruse au simulat atacuri asupra fregatei Evertsen si i-au bruiat acesteia sistemele…

- Rusia a efectuat verificari ale stadiului de pregatire a sistemului sau de aparare antiaeriana din Crimeea, peninsula ucraineana pe care a anexat-o in 2014, chiar in ziua in care Ucraina si tari membre NATO au lansat exercitiul Sea Breeze 2021 in Marea Neagra, relateaza Reuters.

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta…

- Distrugatorul britanic HMS Defender, care a provocat furia Rusiei navigand prin apele din largul peninsulei Crimeea, a andocat sambata in portul georgian Batumi de la Marea Neagra, transmite Reuters. Comandantul navei Defender, Vince Owen, a afirmat ca marina militara britanica este angajata in 'a…