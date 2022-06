Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca țara vecina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta. „Singura intrebare este ce pret va trebui sa plateasca poporul nostru pentru libertate si Rusia – pentru razboiul absurd impotriva noastra”, adauga el. Zelenski sustine ca „desfasurarea…

- Ucraina a respins duminica ultimatumul Rusiei privind predarea fortelor de la Mariupol si a anuntat ca luptatorii ucraineni vor rezista „pana la capat”, transmit agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . Premierul ucrainean Densi Smihal a declarat televiziunii americane ABC, dupa ce trecuse…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un mesaj video, ca forțele ruse s-au confruntat cu „pierderi ireparabile” de cand au invadat Ucraina, in urma cu 48 de zile, transmite BBC . „Va amintiți cum se lauda Rusia ca va cuceri Kievul in 48 de ore? In 48 de ore, care s-au intins pe…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca Romania respecta angajamentele luate referitoare la sanctiunile economice impuse pe plan international Federatiei Ruse si ca o decizie privind o eventuala inasprire a acestora va fi luata dupa o analiza cu celelalte tari partenere, potrivit Agerpres. „Romania s-a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune, intr-un mesaj video transmis azi dimineata, ca negocierile de pace cu Rusia sunt foarte dificile. „Sunt foarte dificile, uneori scandaloase, insa avansam pas cu pas”, a declarat Volodimir Zelenski, precizand ca reprezentantii ucraineni negociaza in…

- Ucraina inca detine controlul asupra zonelor-cheie ale tarii pe care fortele ruse incearca sa le cucereasca, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la cateva saptamani de atac sustinut din partea Rusiei, informeaza vineri DPA citata de Agerpres. Fortele ucrainene au raspuns fiecarui atac…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, marți, intr-un interviu acordat ABC News, despre situația din Ucraina și despre un eventual dialog cu Rusia in legatura cu solicitarea Moscovei de a recunoaște independența regiunilor separatiste din Donbas. Zelenski spune, de asemenea, ca NATO „nu…