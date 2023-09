Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat un nou val de atacuri aeriene și bombardamente in Ucraina in timpul nopții de duminica spre luni, ucigand doua persoane in regiunea sudica Herson, au declarat luni oficiali ucraineni.

- Casa Alba si Uniunea Europeana au condamnat cele mai recente atacuri ale Rusiei impotriva Ucrainei, printre care un bombardament asupra unei piete, soldat cu cel putin 17 morti, informeaza AFP.

- Rusia a lansat un bombardament cu rachete, a fost activata alerta aeriana in regiunile Odesa, Nikolaiev, Herson, Kirovograd, Dnipro, Zaporojie și Donețk. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ca alarma din regiunea Donețk și Zaporojie este legata de activitatea aviației tactice rusești

- Razboi in Ucraina, ziua 537. ​​​​​​​Autoritațile din Herson au declarat luni zi oficiala de doliu, dupa ce șapte persoane, inclusiv un bebeluș, au fost ucise duminica in timpul unui atac rusesc.

- UPDATE 7:00 – Cel putin cinci morti si 31 de raniti dupa ce rachete rusesti au lovit blocuri de locuinte din Pokrovsk Cel putin cinci persoane au fost ucise si 31 au fost ranite, inclusiv salvatori, dupa ce rachete rusesti au lovit cladiri rezidentiale din Pokrovsk, un oras din regiunea estica Donetk,…

- Rusia bombardeaza Ucraina cu rachete balistice si rachete hipersonice Kh-47M2 Kinzhal.Sirenele suna pe tot teritoriul țarii iar cetatenii ucraineni sunt indemnati sa se adaposteasca. Exista o serie de rapoarte care indica faptul ca fortele ruse trag cu rachete chiar din interiorul teritoriului belarus,…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat ca au interceptat 36 de rachete de croaziera trase de Rusia intr-un nou val de bombardamente, in a 18-a luna de la invadarea tarii. “Pe 26 iulie, 36 de rachete de croaziera ale inamicului au fost distruse”, a afirmat pe Telegram comandantul fortelor aeriene ucrainene,…

- Doi civili au murit si alti sapte au fost raniti in urma unui bombardament al Ucrainei in zone ale regiunii Donetk, controlate de separatisti, afirma un oficial susținut de Rusia citat de CNN. „Doua persoane au fost ucise astazi (miercuri – n.r.) ca urmare a bombardamentelor efectuate de formațiunile…