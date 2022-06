Ucraina: Lupte „feroce” în apropiere de Severodonețk, susține guvernatorul regiunii Lugansk Autoritatile ucrainene au afirmat sambata ca se dau „batalii feroce” in satele situate in apropierea orasului Severodonetk (est), pentru al carui control trupele ruse fac mari eforturi de saptamani, relateaza AFP. „Acum, luptele cele mai feroce se deruleaza in apropiere de Severodonetk. Ei (rusii – n.r.) nu controleaza orasul in intregime”, a anuntat pe Telegram guvernatorul regiunii Lugansk, Serhii Gaiadai. „In satele vecine, luptele sunt foarte dificile – la Toskivska, Zolot. Ei incearca sa avanseze dar esueaza”, a declarat el. „Aparatorii nostri se lupta cu rusii in toate directiile. Recent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

