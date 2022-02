Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 00.30 Un consilier prezidențial al președintelui ucrainean Vladimir Zelenski a aparut public cu o banderola galbena pe braț. Acesta a spus ca Mariupol rezista. La Harkov, potrivit acestuia, ocupanții ruși au incrcat sa intre in oraș, dar nu au reușit. El a spus ca ar veni 11 nave rusești pe…

- UPDATE 13.00 Gigantul Gazprom a anunțat ca livrarile de gaze naturale catre Europa, prin Ucraina, se desfașoara conform graficelor stabilite.UPDATE 12:20 Kremlinul a anunțat ca "este in continuare deschis negocierilor", pe teritoriul Belarusului și așteapta un raspuns din partea oficialilor ucraineni…

- "Sunt mii de victime. Sunt sute de prizonieri nu ințeleg de ce au fost trimiși in Ucraina. Au fost trimiși sa moara și sa-i omoare pe alții. Cu cat ii spui mai devreme guvernului tau ca razboiul trebuie sa se opreasca imediat, cu atat mai mult poporul tau va supraviețui. Vedem ca exista proteste ale…

- „Soarta Ucrainei se decide in aceste ore”, spune presedintele țarii vecine, Volodimir Zelenski. El refuza sa-și paraseasca țara și a declarat in urma cu puțin timp ca armata ucraineana deține controlul asupra Kievului. Zelenski ii cheama pe toți ucrainenii din afara granițelor sa vina sa lupte și…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 13 Armata ucraineana a transferat numeroase vehicule blindate in jurul Kievul si in interiorul orasului, in conditiile in care trupele ruse se…

- 137 de soldați și civili au murit și 316 au fost raniți in prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky joi seara tarziu, intr-o intervenție televizata. Sute de explozii au facut din noapte zi la Mariupol. La Harkov s-au dat lupte aprige.

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donbas. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…