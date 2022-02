Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 02.40 - Ucrainenii au atacat un convoi militar rus. ⚠️ Ukrainians just attacked a russian military convoy! ???????? #Ukraine #Russia #War #Kyiv #Putin #WorldWar pic.twitter.com/aIgcgYOtKh — Updated Videos in Ukraine ???????? (@UpdatedUkraine) February 28, 2022 UPDATE 02.10 - S-a tras deasupra…

- Intr-un scurt videoclip difuzat pe rețelele de socializare se observa mai multe vehicule blindate ușoare care se deplaseaza de-a lungul unui bulevard. #Kharkiv #Ukraine under heavy assault. Confirmed geolocation in area of Lyudviha Svobody Ave. Seek cover. #UkraineWar pic.twitter.com/Fma7Ktg1F5 — Chris…

- Batalia pentru orașul Vasîlkiv, situat în regiunea Kiev, în centrul Ucrainei, s-a încheiat cu victoria armatei ucrainene. Anunțul a fost facut public de catre primarul orașului, Natalya Balasinovici, care a precizat ca asaltul armatei ruse, care a durat toata noaptea, s-a…

- Trupele ruse au suferit pierderi grele, cu peste 3.500 de ruși uciși și aproape 200 capturați in primele doua zile de razboi, au transmis autoritațile ucrainene, citate de Ukrainska Pravda . Informațiile au fost prezentate sambata dimineața de Mykhailo Podoliak, consilier al șefului Biroului Președintelui…

- Un barbat in varsta a supraviețuit in mod miraculos dupa ce mașina in care se afla a fost calcata de un tanc, pe o strada din Kiev, relateaza cotidianul.md Autovehiculul a fost distrus in totalitate, iar șoferul a fost scos in viața dintre fiarele controsionate. Imaginile surprinse arata cum un blindat…

- Trupele ruse se afla acum la Kiev, au confirmat oficialii ucraineni intr-un tweet. Ministerul Apararii al Ucrainei a declarat ca „inamicul” se afla in districtul Obolon, la aproximativ 9 km nord de parlamentul Kievului, in centrul orașului, relateaza BBC . Oficialii i-au incurajat pe localnici sa faca…

- Dupa operațiunea militara declanșata de Rusia, primarul Vitali Kliciko le-a cerut locuitorilor din Kiev sa stea acasa și sa țina la indemana documentele și lucrurile esențiale, in eventualitatea in care ar trebui sa mearga la buncarele anti-bomba. „Dragi, kieveni! Ucraina este atacata de un agresor.…