- Ucraina infiinteaza o legiune straina „internationala”, pentru voluntari din strainatate, a anuntat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o declaratie citata de Reuters. „Aceasta va fi o dovada cheie a sustinerii voastre pentru tara noastra”, noteaza Zelenski in declaratia citata.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ii chiama vineri pe europenii care au o experienta de lupta in Ucraina, pentru a respinge invazia armatei ruse, relateaza AFP. "Daca aveti o experienta de lupta (...), puteti veni in tara noastra (Ucraina) pentru a apara Europa", declara seful statului ucrainean.…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, aflat in vizite diplomatice in Ucraina și Rusia, spune ca este și responsabilitatea lui, dar și a liderilor europeni sa previna razboiul. Cancelarul german Olaf Scholz a salutat marți (15 februarie) retragerea unor trupe rusești din apropierea Ucrainei, adaugand ca…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intalni luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dupa care, pe 8 februarie, va discuta la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski despre situația de la granița Ucrainei, relateaza Reuters.Deplasarile liderului francez in cele doua…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus joi sa aiba o intalnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…