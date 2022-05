Stiri pe aceeasi tema

- Intamplatar sau nu, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a refuzat sa-l primeasca la Kiev pe președintele Frank-Walter Steinmeier chiar la cateva zile dupa ce Christine Lambrecht, ministrul german al Apararii, a anunțat ca Germania nu mai poate trimite arme Ucrainei, deoarece stocurile armatei…

- Berlinul anunța ca a ramas fara arme, dupa ce a furnizat Ucrainei echipamente luate din rezervele armatei sale. Practic, Germania si-a epuizat posibilitatile de a furniza Ucrainei echipamente luate din stocurile Bundeswehr. In același tip, nemtii recunosc ca lucreaza la livrari efectuate direct de industria…

- Uniunea Europeana are mai mult de suferit decat Rusia, din cauza sanctiunilor impuse Moscovei, susține ministrul german al finantelor, Christian Lindner, care afirma ca Germania nu se poate lipsi ”pe termen scurt” de livrarile de gaze rusesti, relateaza AFP. ”Trebuie sa avem in vedere sanctiuni dure,…

- Ucraina a acuzat Rusia ca folosește copiii pe post de „scuturi umane” pentru a-și proteja vehiculele de lupta in timp ce se regrupeaza in jurul Kievului și in alte zone din țara, conform relatarilor unor martori, informeaza The Guardian.Soldații ruși i-ar fi pus pe copii pe tancuri pentru a evita astfel…

- Guvernul german a permis unei companii cehe sa vânda Ucrainei 58 de vehicule de lupta pentru infanterie, care au facut parte initial din echipamentele armatei fostei Republici Democrate Germane (RDG), relateaza dpa cu referire la Agerpres.ro. A fost emis un permis pentru vehicule blindate…

- Aproape 60 de vehicule de lupta pentru infanterie, care au facut parte initial din echipamentele armatei fostei Republici Democrate Germane (RDG) vor ajunge la armata ucraineana, relateaza dpa. Este vorba de 58 vehicule blindate de lupta bV-501 (fostele BMP-1) pentru care a fost emis permis, dupa cum…

- Gigantul rusesc Gazprom susține ca livreaza in continuare gaze prin Ucraina la un nivel ridicat, in ciuda razboiului și a sancțiunilor impuse Rusiei. Gazprom a anuntat marti la Moscova ca volumul de livrari de gaz agreat prin contract este de 109 milioane de metri cubi pentru 24 de ore, in timp ce volumul…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat angajatii companiilor ucrainene din domeniul apararii cu privire la viitoare atacuri care vor fi efectuate cu arme de inalta precizie, a declarat. duminica. purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Igor Konasenkov, transmit EFE si DPA. Fortele armate ruse…