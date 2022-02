Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat, miercuri, ca va trimite Ucrainei mai multe arme pentru a se apara in fata Rusiei. Marea Britanie a furnizat deja circa 2.000 de rachete antitanc NLAW si a trimis specialisti care sa ii instruiasca pe militarii ucraineni sa le foloseasca. De asemenea, executivul a cerut organismului…

- SUA se coordoneaza cu aliații și va anunța marți noi sancțiuni impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a recunoscut cele doua regiuni separatiste din Ucraina ca fiind independente și a trimis forțe de „menținere a pacii” acolo, au transmis luni oficiali americani, conform Reuters. „Maine (marți-n.red.), SUA…

- Pentru membrii NATO, cea mai eficienta masura impotriva acțiunilor agresive ale Moscovei ar fi sancțiunile impuse de Statele Unite impotriva bancilor de stat din Rusia, potrivit mai multor directori și bancheri ruși și a unor foști oficiali americani, informeaza Reuters. Dar, in condițiile in care rezervele…

- O eventuala agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei reprezinta o amenintare la adresa securitatii si economiei mondiale, a avertizat secretarul de stat american Antony Blinken intr-o convorbire telefonica, joi, cu omologul sau chinez Wang Yi, care a invitat partile la calm, potrivit AFP si Reuters,…

- Statele Unite sunt implicate in discutii cu tari si companii importante producatoare de energie din intreaga lume cu privire la o posibila reorientare a livrarilor catre Europa daca Rusia invadeaza Ucraina, au declarat marti oficiali inalti ai administratiei Biden, citati de Reuters.Intr-o…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat joi Rusia ca se va confrunta cu sanctiuni economice si financiare „masive” din partea UE daca va ataca Ucraina, transmite Reuters.