Ucraina le-a tăiat gazul locuitorilor din Zaporojie, regiune ocupată de armata rusă Ucraina a intrerupt alimentarea cu gaze a rezidenților din regiunea Zaporojie, a declarat sambata Evhen Balitki, șeful administrației provizorii a regiunii. „Astazi, locuitorii din regiunea Zaporojie au ramas fara gaze. Nu exista nicio avarie la conducta de gaze. Am ințeles ca a fost sistata furnizarea", a scris el pe canalul sau de Telegram.

