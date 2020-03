Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au anuntat luni lansarea unei televiziuni destinate zonelor sub controlul separatistilor pro-rusi in estul tarii si Crimeei anexate pentru "a trezi sentimentul unitatii" cu restul tarii in locuitorii lor, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Numita "Dim" ("casa" in ucraineana),…

- Alianta Nord-Atlantica va continua sa ofere sustinere Ucrainei, inclusiv la nivel militar, a declarat miercuri Christopher Duggan, director adjunct al Biroului de legatura al NATO de la Kiev, reiterând criticile referitoare la anexarea regiunii Crimeea de catre Rusia, scrie Mediafax.NATO…

- Presedintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a declarat miercuri ca recuperarea Crimeii, anexata ilegal de Rusia in 2014, este o parte inerenta a ideii nationale a Ucrainei, dar a recunoscut ca acest lucru nu se va intampla in viitorul apropiat, potrivit agentiilor de presa EFE si Ukrinform.

- Ucraina marcheaza marti sase ani de la tragicele evenimente din februarie 2014, când peste 100 de protestatari pro-europeni au fost ucisi în Piata Independentei din Kiev în timpul manifestatiilor împotriva regimului condus de Viktor Ianukovici, care a decis atunci sa suspende…

- Un cetatean rus, Vladimir Paskov, a fost desemnat joi prim-ministru al autoproclamatei republici populare Donetk din estul separatist prorus al Ucrainei, numire de care Kremlinul a spus ca se delimiteaza, relateaza agentia EFE, potrivit AGERPRES.''Rusia nu participa sub nicio forma in acest…

- Ucraina se afla în posesia unei înregistrari audio a controlorilor de trafic aerian care dovedeste ca Teheranul a stiut de la bun început ca avionul de linie al companiei Ukraine International Airlines (UAI), prabusit la 8 ianuarie, a fost doborât cu o racheta, a declarat luni…

- Rusia si Ucraina au anuntat sambata prevederile unui nou acord cu privire la tranzitul gazelor naturale, care va permite Moscovei sa furnizeze energie Europei cel putin inca cinci ani si prin care Kievul va incasa 2,9 miliarde de dolari (2,6 miliarde de euro), relateaza Reuters, potrivit news.ro.Acest…

- Consiliul European a anuntat joi ca a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa anexarea Crimeei, in martie 2014, relateaza Reuters. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel le-au prezentat saptamana trecuta sefilor de stat si de guverne din Uniunea…