Ucraina: La Teatrul de sub pământ, din orașul Mikolaiv, ”the show must go on”! Teatrul orașului Mikolaiv din Ucraina iși redeschide porțile, datorita obstinației directorului sau și a unui ajutor european, care in doua luni a permis transformarea unui adapost, situat la patru metri sub pamant, intr-o mica sala de spectacole cu 35 de locuri, transmite Euronews. Maryna și Kateryna se machiaza inainte de marea premiera. De mult aceste actrițe nu și-au mai dorit atat de mult sa joace. ”Aș fi putut sa plec in strainatate pentru ca am un copil de 8 ani”, spune Maryna Vasylyeva, actrița, ”dar soțul meu este in armata pentru apararea orașului Mikolaiv, iar eu fac voluntariat pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

