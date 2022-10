Ucraina la ONU: Rusia este un stat terorist Ucraina a acuzat luni Rusia ca este un stat terorist in cadrul unei reuniuni de urgenta a Adunarii Generale a ONU, la cateva ore dupa atacurile rusesti masive, soldate cu victime, asupra Kievului si a altor orase ucrainene, transmite AFP, preluat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

