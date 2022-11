Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina și Rusia se pregatesc pentru ceea ce tacticienii considera a fi "batalia cea mai grea": lupta pentru Herson. Este o regiune strategica, acum in mainile rușilor, de unde e controlata singura ruta terestra catre Crimeea.

- Rusia trimite tot mai multe trupe in orașul cheie Herson, din sudul Ucrainei. Pregatește strazile de aparare, spune șeful spionajului ucrainean. Rușii au luat Hersonul inca din primele zile ale razboiului, dar trupele ucrainene preseaza tot mai mult. Autoritațile de ocupație au anunțat ca vor inființa…

- Autoritatile proruse din regiunea Herson anexata de Rusia din sudul Ucrainei le-au cerut sambata civililor sa paraseasca "imediat" capitala regiunii, orasul Herson, in fata avansului fortelor Kievului, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Problemele logistice cu care se confrunta fortele ruse in sudul Ucrainei s-au acutizat dupa avarierea la 8 octombrie a podului peste stramtoarea Kerci, care leaga peninsula Crimeea (anexata ilegal de Moscova in 2014) de teritoriul rus, infrastructura cu rol-cheie in privinta aprovizionarii acestora,…

- Rușii au atacat Kievul cu drone kamikaze și au lovit Nikolaev cu rachete. Intre timp, militarii ucraineni anunța ca au eliberat cinci sate din regiunea Herson și continua inaintarea pe fronturile din est și sud. Pe de alta parte, o alta lupta se duce pe frontul energetic, dupa ce 30% din infrastructura…

- Kremlinul pregatește pentru azi, vineri 30 septembrie, o mare ceremonie la Moscova, prilej cu care Vladimiur Putin va oficializa cu mare pompa anexarea la Rusia a provinciilor ucrainene Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk. Concomitent, insa, semnaleaza corespondenții la Moscova și la Kiev ai presei…

- Referendumurile se vor desfașura pana la 27 septembrie, in regiunile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk și in zonele ucrainene sub ocupație militara rusa Herson și Zaporojie, in plina ofensiva militara a Moscovei impotriva statului independent Ucraina. Agenția de presa rusa TASS, citata de ”Le Figaro”,…