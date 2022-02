Ucraina își va suplimenta forțele armate cu 100.000 de militari Ucraina îsi va suplimenta efectivele fortelor sale armate cu 100.000 pe o perioada de trei ani, a anuntat marti presedintele Volodimir Zelenski în parlamentul de la Kiev, potrivit Reuters și Agerpres.



Seful statului ucrainean a salutat sprijinul diplomatic si militar pentru tara sa, &"cel mai important începând din 2014&", în contextul temerilor legate de un potential atac armat rus asupra Ucrainei.



"Sprijinul diplomatic pentru Ucraina este cel mai important si mai neconditionat începând din 2014 si el continua. Asistenta militara si tehnica…

Sursa articol: hotnews.ro

