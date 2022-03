Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si-a retras temporar observatorii militari din Fortele Mixte de Mentinere a Pacii in Zona de Securitate a Republicii Moldova, in legatura cu situatia creata in Ucraina. Delegatia Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control anunta ca a primit o notificare in acest sens de la Ambasada Ucrainei,…

- In urma atacurilor de duminica dimineata, asupra localitatii Starichi si a bazei militare Iavoriv, din apropiere de granita poloneza, Moscova anunta ca a ucis “pana la 180 de mercenari straini”, relateaza AFP. “Ca urmare a acestor atacuri, au fost eliminati pana la 180 de mercenari straini si o cantitate…

- Razboi in Ucraina, ziua a 18-a. Administrația militara regionala din Liov spune ca Centrul Internațional de Menținere a Pacii și Securitate (IPSC), din districtul Yavoriv, ​​a fost lovit in aceasta dimineața de forțele ruse.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decis marti sa retraga fortele de mentinere a pacii ucrainene din toate misiunile de pe mapamond pentru ca acestea sa se alature eforturilor de aparare a tarii impotriva ofensivei militare ruse. Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral) a postat pe…

- Delegația RM in Comisia Unificata de Control anunța in contextul informațiilor aparute pe rețelele de socializare, potrivit carora in aceasta dimineața ar fi avut loc un atac dinspre Transnistria asupra Ucrainei, ca contingentele militare ale parților din Forțele Mixte de Menținere a Pacii nu au fost…

- 40 de militari ai Armatei Naționale a Rep. Moldova vor fi detașați in Kosovo pentru a participa la misiunea de menținere a pacii KFOR sub egida NATO, transmite Noi.md cu referire la radiochisinau. {{578467}} Acesta este al 16-lea contingent de militari moldoveni ce pleaca in misiune in operațiunile…