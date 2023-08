Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Denis Smigal a anuntat miercuri ca guvernul ucrainean va aloca, pentru restul acestui an, aproape un miliard de euro, pentru finantarea productiei interne de drone, potrivit EFE, preluat de Agerpres.

- ”Colaboram cu ancheta si asteptam evolutii ulterioare”, a spus purtatorul de cuvant, fara a dezvalui obiectul sau natura anchetei CNMC. Endesa este controlata de gigantul italian Enel. Comentariile purtatorului de cuvant au confirmat un raport publicat de site-ul de stiri spaniol El Confidencial. CNMC…

- Un numar de 1.090 de cazuri de consum fraudulos au fost identificate, anul trecut, de inspectia energetica, structura specializata din cadrul companiei Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul Grupului german E.ON. 580 de cazuri au fost la gaze naturale, iar 510 la energie electrica. Valoarea…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6%, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul…

- Parc fotovoltaic pe 80 de hectare, langa Teiuș. Investitor: va imbina producția de energie electrica cu agricultura In aceasta toamna vor incepe lucrari pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 70MW, in apropierea orașului Teiuș. Investitorul este Eurowind Energy, dezvoltator si operator…

- Shell a anuntat ca a decis sa renunte la afacerile sale cu energie electrica pentru populatie din Marea Britanie, Germania si Tarile de Jos, din cauza profitabilitatii slabe, transmite Reuters. Compania a lansat o revizuire strategica a afacerilor sale europene de retail in ianuarie, invocand „conditii…

- Compania ucraineana Ukrenergo a anunțat ca suspenda exporturile de energie electrica. Masura a fost luata pentru a putea acoperi necesitațile de consum intern ale Ucrainei pe tot parcursul zilei și de a asigura rezerve pentru orele de varf de consum de seara, informeaza Unian.net .

- Fortele militare ruse au consolidat in ultimele saptamani pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, au declarat patru martori, in conditiile in care in regiune este asteptata o contraofensiva, relateaza Reuters și News . Masurile descrise de doi ucraineni…