- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko, care se confrunta cu o miscare de contestare fara precedent dupa reprimarea cu brutalitate a manifestatiilor ce au urmat scrutinului din 9 august, a declarat luni ca ar fi dispus sa-si transfere prerogativele dupa adoptarea unei noi Constitutii in cadrul unui…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și-a rechemat ambasadorul, Igor Kizim, din Minsk pentru consultari in perspectivele relațiilor cu Belarus, a anunțat ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitri Kuleba. "Am decis sa rechemam ambasadorul Ucrainei in Belarus, Igor Kizima, pentru a ne consulta…

- Alianța Nord Atlantica respinge acuzațiile lui Alexandr Lukașenko, potrivit caruia trupe NATO au fost comasate la granița Belarus. Lituania, stat vecin, susține ca exercițiile militare pe care le-a efectuat erau programate și ca nu au legatura cu mișcarile de strada din Belarus, scrie Agerpres.Cu prilejul…

- Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) a anuntat joi seara rechemarea "imediata" a ambasadorului acreditat la Abu Dhabi, in semn de protest fata de acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), transmite AFP. "La solicitarea presedintelui Mahmoud Abbas, ministerul…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters citata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

- Presedintele statului Belarus, Aleksandr Lukasenko, a spus ca a fost infectat cu noul coronavirus, dar ca nu a avut niciun fel de simptome si deja s-a vindecat, relateaza agentia de stiri BELTA, preluata de Reuters și Agerpres .

- Toti cei 20 de pasageri ai unui autobuz luati ostatici marti de un barbat înarmat la Lutk, în vestul Ucrainei, au fost eliberati, a anuntat politia ucraineana, relateaza Reuters și Agerpres. „Toti ostaticii au fost eliberati!”, a anuntat pe Facebook viceministrul de interne…

- Lidera PAS, Maia Sandu, considera ca presedintele, prim-ministrul sau macar ministrul Sanatatii trebuiau sa-si dea demult demisia” pentru gestionarea proasta a pandemiei COVID-19 in R. Moldova. Ex-premierul spune ca „Dodon si guvernul lui au lasat oamenii de izbeliste”.