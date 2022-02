Stiri pe aceeasi tema

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidental de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…

- „Masurile de consolidare a încrederii” și „masurile de dezarmare” sunt posibile în criza din jurul Ucrainei cu Rusia, a declarat marți premierul norvegian Jonas Gahr Store pentru ONU, fara alte detalii, potrivit AFP.„Putem lua masuri de consolidare a încrederii,…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Nicolae Ciuca a salutat anunțul președintelui SUA, Joe Biden, și a subliniat ca angajamentul Statelor Unite de a intari prezența americana in Romania reprezinta o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic. Mesajul lui Ciuca in urma declarației lui Biden „Angajamentul Statelor Unite de a intari…

- Reuniunea a avut ca teme situația de securitate din Ucraina și din jurul ei și propunerile de securitate cerute de Rusia in decembrie 2021. Rusia a solicitat ca NATO sa nu se extinda suplimentar și sa renunțe la prezența sa militara in statele care au aderat la Alianța dupa 1997, referindu-se inclusiv…

- Forțele ruse inconjoara acum Ucraina din trei parți, iar oficialii occidentali se tem ca o operațiune militara ar putea incepe chiar in aceasta luna, relateaza The New York Times intr-o analiza inaintea unor noi negocieri Rusia vs SUA pe marginea starii de securitate din Europa de Est. Cu toate evoluțiile…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a criticat joi lipsa de progrese in directia gasirii unei solutii la conflictul din estul Ucrainei, transmite dpa. ''Nevoile umanitare trebuie sa prevaleze in fata consideratiilor politice'', a declarat ministrul de externe suedez…

- Crește ingrijorarea cu privire la un nou posibil razboi intre Ucraina și Rusia. Masarea celor 90.000 soldați la granița cu Ucraina neliniștește apele nu doar la Kiev, ci și in Europa sau SUA. De cealalta parte, la Mosova, oficialii resping informațiile cu privire la o posibila invazie, ipoteza pe…