- Intrarea cetatenilor straini si a apatrizilor pe teritoriul Ucrainei este interzisa incepand de sambata, 29 august, ora 00.00, pana pe 28 septembrie, informeaza Ministerul roman al Afacerilor Externe. Interdicția impusa de Ucraina are și excepții.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in 27 august, autoritatile ucrainene au modificat conditiile de intrare in aceasta tara pentru cetatenii straini, noile reguli urmand sa intre in vigoare in 29 august.

- Ungaria isi va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita cresterea numarului infectarilor cu noul coronavirus, iar maghiarii care se intorc in tara din strainatate vor trebui sa intre in carantina, a anuntat vineri, 28 august, seful de cabinet al premierului Viktor Orban,…

- Șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a anunțat, vineri, ca Ungaria iși va inchide frontierele de la 1 septembrie pentru a limita creșterea numarului de imbolnaviri cu Covid-19, iar ungurii care se intorc in țara din strainatate vor trebui sa intre in carantina. Gergely Gulyas a declarat…

- In scopul prevenirii raspandirii infecției Covid-19 pe teritoriul Ucrainei, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a decis astazi sa interzica intrarea cetațenilor straini și apatrizilor in Ucraina, incepand cu data de 29 august curent și pana pe 28 septembrie 2020, anunța Ambasada RM in Ucraina.

- Inca o țara inchide granițele pentru romani. Danemarca a anunțat ca romanii pot intra pe teritoriul țarii doar daca au un motiv intemeiat, fara a fi necesara prezentarea testului pentru COVID-19. Masura urmeaza sa se aplice de la 1 august, ora 00.00.

- Conditiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de provenienta a persoanelor care doresc sa intre în Ungaria pe trei categorii: zona verde – fara restrictii, zona galbena – cu restrictii si zona rosie – nu este permisa intrarea. Conform informatiilor comunicate public…