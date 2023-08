Stiri pe aceeasi tema

- In direcția Bahmut, armata ucraineana pastreaza inițiativa in ciuda rezistenței puternice a inamicului, in special a muncii grele a artileriei grele a Federației Ruse anunța purtatorul de cuvant al Grupului de Est al Forțelor Armate, Serhiy Cherevaty, noteaza Ukrainka Pravda.„Direcția Bakhmut ramane…

- Razboiul din Ucraina continua fara incetare, iar ofensiva Ucrainei pare sa piarda teren in fața Rusiei, care da semne ca avanseaza pe teritoriul Ucrainei, recucerind teritorii care reintrasera in posesia forțelor armate ucrainene. In urma cu puțin timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat in buletinul…

- In iulie, Rusia și-a intensificat eforturile de a ataca Odesa! Comparativ cu perioadele de relativa pauza din timpul razboiului de aproape 17 luni. Orașul sudic a fost mult timp legatura Ucrainei cu economia globala și gazduiește cele mai aglomerate porturi ale sala.Dupa Moscova a rupt „acordul privind…

- Razboi in Ucraina, ziua 493. Autoritatile desemnate de Moscova neaga informatiile potrivit carora Ucraina ar fi ocupat un important teritoriu strategic pe malul de est al raului Nipru, controlat de rusi.Dar un blogger militar rus – unul dintr-o retea de jurnalisti si propagandisti rusi pro-razboi –…

- Razboi in Ucraina, ziua 474. Sunt indicii ca fortele ucrainene efectueaza operatiuni de contraofensiva pe patru sau chiar cinci directii de pe front, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.

- Contraofensiva ucraineana este in desfașurare, inclusiv bloggerii militari ruși observand tehnica militara oferita de Occident in pregatirea acesteia. Intre timp, rușii au lansat un atac cu drona in regiune Odesa, 3 oameni fiind uciși iar 27 sunt raniți. ONU spune ca, dupa inundațiile provocate de spargerea…

- Atat Moscova, cat și Kievul au raportat vineri lupte grele in Ucraina, iar bloggerii au descris primele apariții de blindate germane și americane, semnaland ca a inceput contraatacul mult anticipat al Ucrainei. Casa Alba a declarat vineri ca Rusia pare sa iși aprofundeze cooperarea in domeniul apararii…

- A inceput contraofensiva ucraineana. In timp ce Kievul pastreaza tacerea asupra mult așteptatei sale contraofensive militare, luptele fac ravagii in mai multe zone de pe linia frontului. Trupele militare din Ucraina si-au intensificat atacurile, incepand