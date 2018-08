Ucraina îşi celebrează independenţa printr-o paradă militară fără precedent Ucraina, confruntata de peste patru ani cu un conflict devastator cu separatistii prorusi, si-a celebrat vineri implinirea a 27 de ani de la declararea independentei printr-o parada militara de o amploare fara precedent, informeaza AFP.



Semn al sustinerii americane pentru Kiev, consilierul pentru securitatea nationala al presedintelui SUA, John Bolton, a asistat la aceasta parada pe bulevardul Kresciatik din Kiev, alaturi de mii de spectatori dintre care multi erau imbracati in camasi cu broderii traditionale, devenite un simbol patriotic in ultimii ani ca reactie la criza cu Moscova.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

